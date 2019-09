Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Automatenaufbruch misslingt

Olsberg (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Dienstag einen Zigarettenautomaten auf der Bahnhofstraße aufzubrechen. Trotz mehrfacher Hebelversuche schafften sie es jedoch nicht an die Zigaretten oder das eingeworfene Geld zu gelangen. Der Automat wurde stark beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell