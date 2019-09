Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradunfall

Bestwig (ots)

Am Sonntagmittag wurden die Rettungskräfte zur Landstraße 776 gerufen. Ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Rüthen war gestürzt. Der Mann war gegen 13.05 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Bestwig unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab. Er stürzte und prallte gegen die Böschung. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht.

