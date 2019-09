Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalen auf Firmengelände

Meschede (ots)

Unbekannte Täter kletterten am Samstag, zwischen 19.30 Uhr und 22.45 Uhr über einen Grundstückszaun eines Bauunternehmens an der Straße "Im Ruhrtal". Anschließend leerten sie mehrere Mülltonnen und verteilten den Müll sowie mehrere Pflasterseine auf dem Grundstück. Zudem besprühten sie einen Container mit Farbe. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

