Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Polizeibeamte nach Randale verletzt

Sundern (ots)

Am Samstag, 14.09.2019 kam es gegen 19:20 Uhr auf der Straße Am Hohenberge in einem Wohnhaus zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Die Polizei versuchte zunächst, den Streit zu schlichten. Im weiteren Einsatzverlauf wurden eine 32jährige Polizeibeamtin und ein 53jähriger Polizeibeamter durch Beteiligte tätlich angegriffen und derart verletzt, dass sie ihren Dienst zu einem späteren Zeitpunkt abbrechen mussten. Seitens der Polizei wurde Pfefferspray eingesetzt. Weitere Streifenwagen der Polizeiwache Arnsberg waren zur Einsatzbewältigung am Ort erforderlich. Durch weitere Widerstandshandlungen verletzte sich hier eine 27jährige Polizeibeamtin aus Arnsberg leicht. Ein 31jähriger Arnsberger wurde als Tatbeteiligter vorläufig festgenommen. Dieser konnte die Polizeizelle nach seiner Personalienfeststellung zu einem späteren Zeitpunkt wieder verlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (M.S.)

