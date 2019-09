Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Marsberg (ots)

Am Samstagmittag wurde der 56-jährige Fahrer eines Motorrades bei einem Unfall bei Padberg schwer verletzt. Der aus Sinsheim gebürtige Mann war mit weiteren Motorradfahrern auf der Landstraße 800 unterwegs. In einer Linkskurve geriet er von der Fahrbahn ab auf die Bankette. Hier touchierte er eine Leitplanke. Bei dem nachfolgenden Sturz verletzte er sich schwer. Er musste mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Für die Dauer der Rettungsarbeiten von etwa 45 Minuten musste die zum Unfallzeitpunkt nur schwach befahrene Landstraße voll gesperrt werden. (Mo)

