Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Junge Männer überschreiten Gleise und laufen im Gleis Richtung Tönning

Husum (ots)

Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr stellten Bundespolizisten bei der Bestreifung des Husumer Bahnhofs zwei junge Männer fest, die eine Abkürzung über die Bahngleise nahmen, um zum anderen Bahnsteig zu kommen. Die Beamten stellten die Männer zur Rede und belehrten sie über die Lebensgefahr, in die sie sich begeben hatten.

Kurze Zeit später traf die Streife die beiden 20 und 21-Jährigen erneut an, diesmal liefen sie in den Gleisen in südliche Richtung. Die Beamten schritten sofort ein.

Die Männer gaben an, dass kein Zug mehr nach Tönning fuhr und sie deshalb den direkten Weg entlang der Bahngleise nehmen wollten. Dies untersagten die Bundespolizisten. Die Männer zeigten sich wenig einsichtig und müssen mit einer Anzeige rechnen.

