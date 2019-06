Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Widerstand gegen Polizeibeamten, abgängige Jungen und Mädchen

Neumünster (ots)

Sonntagmorgen gegen 03.45 Uhr wurden Bundespolizisten auf zwei Personen aufmerksam, die sich im Bahnhof Neumünster stritten. Bei Erkennen der Streife lief das Mädchen, welches leicht bekleidet und barfuß war, vor den Beamten weg. Sie konnte gestellt werden, verhielt sich aber aggressiv und hysterisch. Es konnte ermittelt werden, dass sie aus dem Krankenhaus abgängig war. Sie wurde in Obhut genommen und in Begleitung eines Bundespolizisten ins Klinikum verbracht.

Die zweite Person leistete bei der Personalienfeststellung Widerstand und schlug einem Beamten ins Gesicht. Er musste fixiert werden und verhielt sich auf dem Weg zur Dienststelle weiterhin aggressiv und beleidigte die Bundespolzisten sogar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,63.

Er erhielt eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Sonntagabend gegen 23.00 Uhr wurde ein Junge im Bahnhof festgestellt. Auf Befragen nach seinen Reiseabsichten, machte der 13-Jährige widersprüchliche Angaben. Die Beamten stellten fest, dass er zur Fahndung ausgeschrieben war. Er wurde in Obhut genommen.

Heute Morgen gegen 03.45 Uhr wurden drei junge Männer im Güterbahnhof in Neumünster von einer Streife der Bundespolizei angetroffen. Die Jungen im Alter von 16 bis 18 Jahren waren zur Fahndung als abgängig ausgeschrieben. Sie wurden in Schutzgewahrsam genommen und an eine Jugendeinrichtung übergeben.

