Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Zug muss wegen LKW auf Bahnübergang bremsen

Hindenburgdamm (ots)

Gestern Mittag wurde die Bundespolizei zu einem Einsatz auf der Bahnstrecke Hamburg nach Westerland gerufen. Offensichtlich hatte ein Zug im Bereich des Hindenburgdamms (Festland) eine Schnellbremsung einleiten müssen, weil sich ein LKW auf einem kleinen Bahnübergang befand. Die Ermittlungen der Bundespolizisten ergaben, dass ein Bahnsicherungsposten, der an dem kleinen Bahnübergang eingesetzt war, den Fahrer eines Sattelzuges die Überfahrt genehmigt hatte und der Fahrer offensichtlich dort rangieren musste. Der Lokführer des herannahenden Zuges in Richtung Westerland hatte sofort bei Erkennen des Hindernisses reagiert und eine Schnellbremsung eingeleitet, so dass es nicht zur Kollision kam.

Die Bundespolizei hat Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den Bahnsicherungsposten und den LKW-Fahrer eingeleitet. Der Zug erhielt eine Verspätung von acht Minuten.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell