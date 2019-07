Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung auf der B 241

Northeim (ots)

B 241 zwischen Hardegsen und Lichtenborn - Mittwoch, 17.07.2019, von 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr

HARDEGSEN (fal) - Am Mittwoch in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr hat die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Northeim auf der B 241 in Höhe Ellierode eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Trotz des 3-spurigen Ausbaus in diesem Teilstück zwischen Hardegsen und Lichtborn und der Beschilderung als Kraftfahrstraße bleibt es eine Bundesstraße, auf der eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt.

In den dreieinhalb Stunden passierten 1368 Fahrzeuge die Messstelle. 83 dieser Fahrzeugführer wurden dabei mit einer zu hohen Geschwindigkeit gemessen. Darunter auch mit 167 km/h der Fahrer eines VW Golf mit Göttinger Kennzeichen und mit 150 km/h der Fahrer eines SUV aus dem Landkreis Wittmund. Auf den Fahrer des Golfs kommen nun 2 Punkte in Flensburg, 2 Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von 440 Euro zu. Der Wittmunder darf mit 2 Punkten in Flensburg, einem einmonatigen Fahrverbot und 160 Euro Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell