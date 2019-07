Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Landesstraße 554: Verkehrsfreigabe Offensen - Adelebsen

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Die Landesstraße 554 wird am Freitag, den 19.07.2019, von der Ortsdurchfahrt Offensen bis Adelebsen wieder für den Verkehr freigegeben. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim mit. Nach Mitteilung der Behörde werden die Arbeiten zwischen der Ortsdurchfahrt Offensen bis Adelebsen zwei Wochen früher als geplant am 19.07.2019 abgeschlossen sein, sodass die Strecke ab 08.00 Uhr wieder befahren werden kann. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim dankt allen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis.

