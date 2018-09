POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Obernkirchen (ots) - (PP) Die Polizei Bückeburg sucht einen Unfallverursacher, der am 07.09. gegen 15:35 Uhr die Straße Zum Stiftswald in Obernkirchen befuhr und in Höhe der Haus-Nr. 23 den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel Astra beschädigte. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel-Nr. 05722 95930 bei der Polizei in Bückeburg zu melden

