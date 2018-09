POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch:

Bückeburg (ots) - (PP) Im Zeitraum vom 06.09., 10:30 Uhr bis zum 10.09., 08:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter vermtl. nacheinander zwei in Renovierung befindliche Häuser an der Georgstraße Nr. 2 und Nr. 3 in Bückeburg auf und entwendeten daraus sämtliche auf Putz verlegten Kupferrohre. Aufgrund der Spuren ist davon auszugehen, dass die Rohre auf der Hinterseite der Gebäude durch Fenster herausgereicht und auf ein größeres Fahrzeug geladen wurden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 0572295930 der Polizei in Bückeburg mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell