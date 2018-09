POL-NI: Kennzeichendiebstähle/Zeugenaufruf

Rinteln (ots) - (smu)

In der Zeit von Samstag, 08.09.2018 06.30 Uhr bis Sonntag, 09.09.2018, 17.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Rinteln, OT Uchtdorf, "In den Eichen", das hintere Kennzeichen eines Pkw Peugeot 307 und in Rinteln, OT Uchtdorf, Ellerbruch, das vordere Kennzeichen von einem Pkw Renaut Megane Scenic. Es entstand ein Schaden von jeweils ca. 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell