POL-NI: Hoya-Unfallflucht vor dem Arbeitsamt

Nienburg (ots) - (BER)Am Dienstagmorgen, 04.09.2018, parkte der Eigentümer eines silbernen VW Passat sein Fahrzeug vor dem Arbeitsamt in der Von-Kronenfeld-Straße in Hoya. Als er kurze Zeit später zu dem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am Heck sowie der linken Heckleuchte fest. Aufgrund der vorgefundenen Spuren muss der Verursacher ein rotes Fahrzeug gewesen sein. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Hoya unter 04251/934460 entgegen. Sollte die Verursacherin oder Verursacher den Unfall möglicherweise nicht bemerkt haben, so sollte sie oder er sich ebenfalls in Hoya melden.

