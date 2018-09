POL-NI: Stolzenau-Gefährliche Körperverletzung auf dem Stolzenauer Zeltfest

Nienburg (ots) - (BER)Am Montag, 03.09.2018, erstattete ein 28- jähriger Mann eine Strafanzeige bei der Polizei in Stolzenau. Demnach war der junge Mann auf einem Zeltfest an der Langen Dorfstraße in Stolzenau am 02.09.2018 von mehreren Personen zusammengeschlagen worden. Etwa zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr in den Morgenstunden hatte das spätere Opfer eine körperliche Auseinandersetzung zweier männlicher Personen vor dem Zelteingang beobachtet. Bei dem Versuch, die Schlagenden zu trennen, ging er mit einem der Männer zu Boden. Auf dem Boden liegend war der Helfer dann offenbar solange von mehreren anderen Täter geschlagen worden, bis eine 19-jährige Zeugin einschritt und sie die zum Teil brutalen Angriffe unterbinden konnte. Bei dem Geschädigten wurden erhebliche Kopf - und Gesichtsverletzungen attestiert. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde deutlich, dass sich in direkter Nähe der Tat eine Reihe von weiteren Gästen sowie Security-Mitarbeiter befunden haben mussten. Diese Personen schritten nicht ein und unterstützten die junge mutige Frau nicht. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nicht einmal die Polizei und der Rettungsdienst alarmiert. Weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Stolzenau unter Tel 05761 / 92060 in Verbindung zu setzen.

