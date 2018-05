POL-KB: Diemelsee-Stormbruch - Randalierer richten Schaden auf Sportplatz an

Korbach (ots) - In der Nacht zu Dienstag waren Randalierer auf dem Gelände des Sportplatzes in der Sauerlandstraße unterwegs. Sie zerstörten am Vereinsheim zwei Scheiben. Eine Scheibe schlug ein Randalierer ein und verletzte sich dabei offensichtlich. In der Damentoilette warfen der oder die Randalierer einen Stein durch das Fenster und zerstörten dabei auch noch ein Waschbecken. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder an jeder andere Polizeidienststelle.

