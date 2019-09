Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Jugendeinrichtung

Brilon (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 12.09.2019, 20:30 Uhr und Samstag, 14.09.2019, 09:30 Uhr kam es in Brilon-Alme zu einem Einbruch in eine Jugendeinrichtung. Bislang unbekannte Täter gelangten durch ein Fenster in das auf der Unteren Bahnhofstraße gelegene Gebäude. Es wurde mindestens eine weitere Tür im Inneren des Hauses aufgehebelt und diverse Räumlichkeiten durchsucht. Angaben über eine mögliche Beute liegen bislang noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen. (MS)

