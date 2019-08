Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Terrassentür aufgehebelt und Schmuck gestohlen

Osnabrück (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Straße Heller Esch geriet am Donnerstagmorgen ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten zwischen 09.15 und 11.25 Uhr die Terrassentür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Hauses. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, stahlen Schmuck und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Heller Esch/Strootriede verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

