Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - 26-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Badbergen (ots)

Ein 26 Jahre alter Autofahrer war am Donnerstagabend auf der Straße Essslinger Heide in Richtung Quakenbrück unterwegs. Hinter einer Kurve kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und eines entgegenkommenden Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem nassen Untergrund verlor er die Kontrolle über seinen Ford, prallte frontal gegen einen Baum und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Sein Auto, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt.

