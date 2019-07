Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Trier-Ruwer

Trier-Ruwer (ots)

Der Fahrer eines Pkw, Fiat Ducato, befuhr am 15.07.2019, zwischen 09:50 und 10:00 Uhr die Rheinstraße von Trier kommend in Richtung Kenn, als ihm ein Sattelzug mit bordeauxrotem Führerhaus und grünem Sattelanhänger entgegen kam, der ohne erkennbaren Grund einen Schlenker auf seinen Fahrstreifen machte. Durch diesen Schlenker des Sattelzuges war der Fahrer des Fiat gezwungen, nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden. Dabei touchierte er einen vor der Bäckerei Braunshausen parkenden Pkw, Toyota Avensis, an der rechten Fahrzeugseite. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schweich zu wenden, Tel.: 06502-9157-0, email:pischweich@polizei.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Ansprechpartnerin:

Kerstin Pfeifer

Telefon: 06502/9157-34

www.polizei.rlp.de/pischweich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell