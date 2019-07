Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher stiegen durch Fenster in Wohnung ein

Siegen-Weidenau (ots)

Am Morgen des Donnerstags (04.07.2019) sind Einbrecher in Weidenau auf Beutezug gegangen. In der Zeit von 08:30 - 09:00 Uhr drangen Unbekannte durch ein Fenster in eine Wohnung an der Straße "Grube Neue Haardt" ein. In dieser halben Stunde erbeuteten sie ein Mobiltelefon, ein Tablet-Computer und andere kleinere Wertgegenstände. Der Erkennungsdienst untersuchte den Tatort auf Spuren. Wer Hinweise auf verdächtige Personen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden (Tel. 0271-7099-0).

