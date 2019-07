Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Thalfang (ots)

Am 14.07.2019 ereignete sich um 11:50 Uhr auf der B327, Höhe Einmündung L150, bei Thalfang ein Verkehrsunfall. Bei dem Verkehrsunfall stießen zwei entgegenkommende PKW zusammen und die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden PKW entstand Totalschaden der ca. 20.000EUR betragen dürfte. Während der Unfallaufnahme war der Verkehr auf der B327, für die Dauer von ca. einer Stunde, leicht eingeschränkt. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Thalfang, das Deutsche Rote Kreuz aus Thalfang und Morbach, die Straßenmeisterei Thalfang und die Polizei Morbach.

