POL-PDTR: Diebstahl eines Baggerlöffels in Hermeskeil Am Dörrenbach

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum vom Samstag, 06.07. - 09.07.2019 wurde in Hermeskeil, Am Dörrenbach, an der dortigen Baustelle, durch unbekannte Täter ein Baggerlöffel, Farbe schwarz, entwendet. Evtl. haben Anwohner hierzu Beobachtungen gemacht. Hinweise nimmt die Polizei in Hermeskeil unter Tel. Nr. 06503/9151-0 oder unter E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.

