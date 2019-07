Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Drogenfahnder erfolgreich - Mehrere Kilogramm Amphetamin sichergestellt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.07.2019 Nr. 1

10.07 / Drogenfahnder erfolgreich - Mehrere Kilogramm Amphetamin sichergestellt

Soltau: Drogenfahnder der Polizei im Heidekreis fanden bei Durchsuchungen in der vergangenen Woche mehrere Kilogramm Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 60.000 Euro und nahmen drei Personen fest. Am Mittwoch, 03.07.2019 durchsuchten Polizeibeamte aufgrund eines bestehendes Beschlusses die Wohnung eines 38jährigen Soltauers und seiner Lebensgefährtin. Vorausgegangen waren Ermittlungen im hiesigen Drogenmilieu. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten circa 4,5 Kilogramm Amphetamin. Außerdem ergaben sich Hinweise darauf, dass das Pärchen eine Kleingartenparzelle in Soltau besitzt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Parzelle konnten Ecstasytabletten, weitere 1,5 Kilo Amphetamin sowie umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Seine Lebensgefährtin kam auf freien Fuß. Im Zuge der weiteren Ermittlungen kristallisierte sich heraus, dass in diesem Zusammenhang ein weiterer Soltauer tatbeteiligt war. Gegen den 34jährigen wurde ebenfalls ein U-Haftbefehl erlassen, der kurzer Hand vollstreckt wurde. Polizeibeamte nahmen den Mann am vergangenen Freitag fest. Beide Tatverdächtige sitzen aktuell in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein. Die Ermittlungen dauern an.

