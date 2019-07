Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW durch Verkehrsunfallflucht beschädigt. Zeugen gesucht.

Trier (ots)

Trier. In der Nacht von Dienstag, 02.07.19 auf den heutigen Mittwoch, 03.07.19 kam es in der Lavenstraße, Trier-Süd zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter PKW, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, beschädigt. An dem geparkten PKW entstand so Sachschaden in Höhe von etwa 1500 EUR. Gegen den bisher unbekannten Unfallverursacher bzw. die unbekannte Unfallverursacherin wurde durch die zuständige Polizeiinspektion Trier ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Etwaige weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich für sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Unfallverursacher, telefonisch unter der 0651/ 9779-3200 zu melden.

