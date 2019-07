POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Polizeidirektion Trier

Am Mittwoch, 03.07.2019 gegen 12:00 Uhr kam es auf der B 51 unmittelbar vor der Feuerwehrwache Saarburg zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr ein 62-jähriger PKW-Fahrer die B 51 von Serrig kommend in Richtung Saarburg und wollte nach links zur Feuerwache "Am Saarufer" abbiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten und aus Richtung Saarburg kommenden 59-jährigen Autofahrer, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Beide PKW mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer sowie die Insassin des mutmaßlichen Unfallverursachers wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme kam es lediglich zu geringen Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. Im Einsatz waren Rettungskräfte des DRK Saarburg mit Notarzt, die Feuerwehr Saarburg, Angestellte der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell und die Polizei Saarburg.

