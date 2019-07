Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Thalfang (ots)

Am Montag, den 01.07.2019 ereignete sich gegen 12.00 Uhr in der Thalfanger Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. In Höhe der dortigen Apotheke befuhr ein 66jähriger Fahrzeugführer zunächst die Hauptstraße in Fahrtrichtung Saarstraße. Am rechten Fahrbahnrand war ein anderer PKW bei der Apotheke in Längsrichtung geparkt. Zum o.g. Zeitpunkt kam dem 66jährigen PKW - Fahrer ein anderes Fahrzeug mittig auf der Fahrbahn der Hauptstraße entgegen. Hierdurch musste der PKW-Fahrer nach rechts ausweichen und kollidierte aufgrund dessen mit dem rechts geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Fahrzeug war es nicht gekommen. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen braunen SUV ( weiteres nicht bekannt ) gehandelt haben. Dieser setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung Ortsausgang Thalfang fort. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall und hier insbesondere zu dem flüchtigen, braunen SUV geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

