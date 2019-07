Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Saarburg-Beurig (ots)

Am Samstag, 29.06.2019, zwischen 16.30 und 22.30 Uhr wurde in der Glockenstraße in Saarburg-Beurig ein schwarzer Mazda 5 mit Merziger Zulassung am Fahrzeugheck der Beifahrerseite beschädigt. Ersten Schätzungen zu Folge beläuft sich der Sachschaden auf ca. 2000EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Kontakt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell