Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fischbach: Verkehrsunfall mit Flucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, den 01.07.2019 zwischen 13.20 Uhr und 14:15 Uhr wurde der Außenspiegel an einem Suzuki in der Wingertstraße durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Unfälle gesehen haben und Angaben zum Hergang und/oder dem Fahrer tätigen können.

