Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw rollt nachts aus seiner Parklücke

Kaiserslautern (ots)

Weil sie ihr Auto beim Parken nicht gegen Wegrollen sicherte, hat eine junge Frau aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Mittwoch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Aufmerksame Zeugen verständigten kurz vor 2 Uhr die Polizei, weil in der Stresemannstraße ein unbeleuchteter Pkw auf der Fahrbahn stand. Der Wagen hatte sich offensichtlich selbständig gemacht und war aus seiner Parklücke gerollt.

Die Halterin des Opel Corsa konnte zwar ermittelt aber nicht erreicht werden. Deshalb schoben die Beamten den Pkw mit Muskelkraft zurück in die Parklücke und sicherten ihn so ab, dass er nicht wieder wegrollen konnte. Für die Halterin wurde eine Notiz an der Frontscheibe hinterlassen. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell