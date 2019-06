Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bagatellunfall führt zu Strafanzeige

Kaiserslautern (ots)

Dass er unverschuldet in einen Bagatellunfall verwickelt wurde, ist am Dienstag einem Mann aus dem Stadtgebiet zum Verhängnis geworden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich nämlich heraus, dass der 34-Jährie keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Zu dem Unfall kam es kurz vor halb 11 in der Marienburger Straße, als der 34-Jährige hinter einem BMW in Richtung Danziger Straße fuhr. Kurz vor der Einmündung stoppte der BMW-Fahrer und fuhr ein Stück rückwärts - dabei stieß er jedoch mit der Anhängerkupplung gegen den Wagen hinter ihm. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Während der 43-jährige Unfallverursacher mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon kam, muss das eigentliche "Unfallopfer" jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Der Grund: Er konnte keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis vorlegen. |cri

