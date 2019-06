Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit 1,77 Promille hinterm Steuern

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen stark alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Dienstagnachmittag in Enkenbach-Alsenborn aus dem Verkehr gezogen. Der Pkw des Mannes war Polizeibeamten während einer Streifenfahrt gegen 16.40 Uhr aufgefallen, als das Fahrzeug vor ihnen her fuhr und dabei deutliche Schleifgeräusche zu hören waren.

Die Beamten stoppten daraufhin den Wagen, um den Geräuschen auf die Spur zu kommen. Dabei stellten sie beim Fahrer eine deutliche Alkoholfahne und stark gerötete Augen fest. Ein erster Atemtest vor Ort bescheinigte dem 59-jährigen Mann am Steuer einen Alkoholpegel von 1,77 Promille.

Die Fahrt war damit für den Mann beendet. Er musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf den 59-Jährigen kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Was die Schleifgeräusche am Fahrzeug des Mannes verursachte, ist noch nicht geklärt. Der Wagen muss noch überprüft werden. |cri

