Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Überwachungskamera mit

Kaiserslautern (ots)

Zum wiederholten Mal sind Einbrecher in der Eisenbahnstraße in ein Gebäude eingedrungen, das derzeit umgebaut wird. Am Dienstagmorgen fiel auf, dass schon wieder etwas gestohlen wurde.

Nachdem unbekannte Täter zuletzt Mitte Mai rund 200 Meter Kabel, das bereits verlegt war, mit Werkzeugen wieder herausgetrennt und dabei einen Schaden in vierstelliger Höhe angerichtet hatten, nahmen sie diesmal weitere Elektrokabel sowie eine Kamera mit. Die Kamera war erst nach den jüngsten Vorfällen zur besseren Überwachung der Baustelle installiert worden. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen dem 12. und 18. Juni eingegrenzt werden. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell