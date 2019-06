Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Öltanks in den Wald gestellt?

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Umweltsünder, die ihre ausgedienten Öltanks einfach in der Natur "entsorgt" haben. Die beiden Tanks wurden am Dienstagmorgen auf einem Waldweg neben der B48 bei Waldleiningen entdeckt. Da sie am Vortag dort noch nicht standen, müssen die unbekannten Täter zwischen Montagmittag, 12 Uhr, und Dienstagmorgen 7.30 Uhr, vor Ort gewesen sein.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, mit der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 / 369 - 2150, Kontakt aufzunehmen. Hilfreich sind auch Hinweise auf Fahrzeuge, mit denen die Tanks zu dem Waldweg transportiert worden sein dürften.

Sozusagen "Glück im Unglück": Ersten Überprüfungen zufolge waren die Tanks leer; es dürfte also keine Flüssigkeit ins Erdreich eingedrungen sein.

Die Tanks werden nun abtransportiert und entsorgt. Die Rechnung wartet dann auf den/die Verursacher, sobald sie ermittelt wurden. |cri

