Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht

57410 Bad Marienberg (ots)

Am Freitag, den 14.06.2019, gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der L293 in Höhe Bad Marienberg eine Straßenverkehrsgefährdung. Ein lila-blauer Golf überholte in der dortigen Linkskurve, auf Höhe des EDEKA-Marktes, einen Mercedes Kombi mit Anhänger ohne den Gegenverkehr zu beachten. Es war der guten Reaktion des entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers zu verdanken, dass es zu keinem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Golffahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zu dem Golf machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg, SB PK Bode

Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell