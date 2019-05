Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pkw-Aufbruch in Rutesheim; Verkehrsunfallflucht in Renningen

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Zwischen Samstag 12:30 Uhr und Sonntag 08:00 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein die Scheibe der Fahrerseite eines in der Hofrainstraße in Rutesheim geparkten BMW ein. Als er sich anschließend in das Fahrzeuginnere hineingebeugt hatte, verletzte sich der Täter offenbar. Im Auto waren Blutantragungen zu sehen. Der Unbekannte ließ vermutlich aufgrund seiner Verletzung von seinem Vorhaben ab und flüchtete mutmaßlich ohne Diebesgut. An dem Fahrzeug hinterließ er einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, in Verbindung zu setzen.

Renningen: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Skoda, der am Samstag zwischen 11:30 und 15:00 Uhr in der Schloßgasse in Renningen am Fahrbahnrand abgestellt war. An der hinteren linken Stoßstange entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Der Unbekannte machte sich anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell