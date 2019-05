Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim: Vier Einbrüche in einer Nacht

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 08.05.2019:

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 06.05.-07.05.2019 über ein Fenster in die Kindertagesstätte St. Josef in der Richard-Flick-Straße in Herxheim ein. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld. In der gleichen Nacht wurde auch eine Physiopraxis in der Unteren Hauptstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hatten ebenfalls Erfolg und entwendeten einen Bargeldbetrag in bislang unbekannter Höhe. Über die Terrassentür gelangten Täter in das Haus der Begegnung in der Leonhard-Peters-Straße. Die Büros und Kellerräume wurden durchwühlt, ohne dabei jedoch weitere Beute zu machen. Im 4. Fall wurden die Räumlichkeiten einer Firma ebenfalls in der Leonhard-Peters-Straße durchsucht. Auch in diesem Fall gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in die Büroräume. Hier erbeuteten sie auch nur eine geringe Summe Bargeld. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

