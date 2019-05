Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Falscher Microsoftarbeiter

Edenkoben (ots)

Die Polizei Edenkoben warnt vor falschen Microsoftarbeitern. Gestern Morgen erhielt ein Mann aus dem Kreis einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft, in welchem ihm erklärt wurde, dass man an seinem Rechner Servicearbeiten durchführen möchte. Gutgläubig händigte der Mann verschiedene Daten aus. Bereits am Mittag stellte er fest, dass über 1000.- Euro von seinem Konto auf verschiedene Banken in Deutschland und den Niederlanden transferiert wurden. So schützen Sie sich: Legen Sie am besten gleich wieder den Hörer auf. Den am anderen Ende der Leitung sind Betrüger, die nichts mit Microsoft zu tun haben, sondern in einem Call-Center sitzen und an ihr Geld kommen möchten. Seriöse Unternehmen nehmen niemals unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten, z.B. Bankkonto-, Kundedaten etc. heraus. Gewähren Sie einem Unbekannten niemals den Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. Setzen Sie sich in jedem Fall mit der Polizei in Verbindung.

