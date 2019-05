Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Polizei sucht Ladendiebe

Germersheim (ots)

Zwei bis dato unbekannte Männer hatten am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr versucht mehrere Parfüms aus einem Drogeriemarkt am Fachmarktzentrum zu entwenden. Die Täter wurden bei dem Diebstahl allerdings von einer Mitarbeiterin aufgehalten und flüchteten ohne Beute in Richtung August-Keiler-Straße. Die Parfüms hatten einen Wert von 430 EUR. Der erste männliche Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, blonde Haare, schwarze Lederjacke, Jeans, keine Altersangabe. Der zweite Tatverdächtige war kräftig, ca. 185 - 190 cm groß, dunkelblaue Jacke sowie weiße Sportschuhe der Marke Nike.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 bzw. per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

