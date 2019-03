Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflüchtiger bittet Zivilstreife um Mitnahme

Zell (Mosel) (ots)

Am Fastnachtsamstag, kurz vor Mitternacht, entzog sich ein Verkehrsteilnehmer in der Ortslage Sankt Aldegund an der Bundesstrasse 49 einer Polizeikontrolle. Das stark motorisierte Fahrzeug entfernte sich trotz Verfolgung mit Blaulicht und Martinshorn mit hoher Geschwindigkeit in die engen Gassen des Moselortes. Es kollidierte dabei seitlich mit einer Hauswand und entfernte sich dann moselabwärts mit geschätzten 200 km/h in Richtung Bremm. Nach sofort eingeleiteter Fahndung mit Unterstützung der Polizei Cochem und einem Polizeihubschrauber konnte der unfallbeschädigte Sportwagen schließlich kurze Zeit später verlassen in Ediger-Eller aufgefunden werden. Die Suche nach dem flüchtigen Fahrer wurde mit starken Kräften fortgeführt. Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Ortschaft Bremm wurde eine Polizei-Diensthundeführerin dann gegen 00:35 Uhr von einem knapp 30-jährigen Mann, der mit zerissener Hose vom Radweg am Moselufer aus Richtung Eller kam, angesprochen und um Mitnahme in Richtung Sankt Aldegund gebeten: Dem stark alkoholisierten Moselaner konnte sofort geholfen werden! Fahrzeug und Führerschein sind sichergestellt, Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren ist eingeleitet. Die Polizei Zell bittet Zeugen oder durch die Flucht gefährdete Personen, sich zu melden.

