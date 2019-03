Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dreiste Schrottsammler stehlen Pkw-Auspuff

Mauel (ots)

Dreiste Schrottsammler stahlen am Samstag, gegen 11.30 Uhr, vor einem Haus in der Hauptstraße in Mauel einen zuvor vom Besitzer eines Suzuki Geländewagens vorläufig demontierten Endschalldämpfer. Dieser war nicht für die Entsorgung bestimmt, sondern sollte nach der Fzg-Reparatur wieder montiert werden. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie der Fahrer eines orange/roten Schrottsammelfahrzeugs den Endschalldämpfer auflud. Weitere Hinweise auf das Schrottsammelfahrzeug und dessen beiden männlichen Insassen erbittet die Polizei unter der Tel.-Nr. 06551/9420 oder per Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de

