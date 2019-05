Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böbingen - Verletzte Frau

Bild-Infos

Download

Böbingen (ots)

Gegen 10.30 Uhr wurde von einer Zeugin eine verletzte Frau auf der K37 zwischen Böbingen und Gommersheim gemeldet. Die Frau lag auf der Fahrbahn und hatte sich am Kopf eine Platzwunde zugezogen, weshalb sie mit dem Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. Ob es zu einer Kollision mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug kam oder die Frau ohne Fremdeinwirkung gestürzt war, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell