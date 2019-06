Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlenen Geldbeutel gefunden

Kaiserslautern (ots)

Bei Gartenarbeiten auf einem Schulgelände ist am Dienstag ein Geldbeutel gestohlen worden. Der ehrliche Finder hatte das Portemonnaie am Vormittag auf dem Areal in der Augustastraße entdeckt und später zur Polizei gebracht.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Geldbeutel am 1. Juni als gestohlen gemeldet wurde. Er war an diesem Vormittag einer 75-jährigen Frau aus der geöffneten Tasche geklaut worden, während sie in einem Supermarkt in der Augustastraße einkaufte.

Offenbar interessierten sich die Täter nur für das enthaltene Bargeld - den Rest warfen sie nur wenige Meter weiter auf ihrer Flucht weg. Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer den Geldbeutel weggeworfen hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

