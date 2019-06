Hochschule der Polizei

HDP-RP: Terminhinweis für die Medien

Vereidigung von 600 Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärtern in Lahnstein

Büchenbeuren (ots)

Auf Einladung von Herrn Minister Roger Lewentz findet am Freitag, 21.06.2019, 11.20 Uhr, auf dem Salhofplatz in Lahnstein, die Vereidigung von 600 Studierenden des 20. und 21. Bachelorstudiengangs Polizeidienst statt. Bereits um 9.30 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Martinskirche. Nach der Vereidigungszeremonie spielt das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz auf dem Salhofplatz zum Platzkonzert auf.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen zur Veranstaltung.

