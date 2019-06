Hochschule der Polizei

HDP-RP: Im Zeichen Europas: Internationale Gäste an der Hochschule der Polizei

Bild-Infos

Download

Büchenbeuren (ots)

Wie bereits in den Jahren zuvor begrüßte die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz im Rahmen der 16. Internationalen Projektwoche vom 03. bis 07.06.2019 Gäste aus dem europäischen Ausland. Insgesamt besuchten 37 Polizeistudierende und acht Begleiter aus Estland, Finnland, Litauen, Belgien, Bulgarien, Rumänien, Frankreich, Spanien und der Schweiz den Polizeicampus Hahn.

Gerade in einem grenznahen Bundesland wie Rheinland-Pfalz ist die internationale Zusammenarbeit aus dem Polizeialltag nicht mehr wegzudenken. Vor dem Hintergrund der Internationalen Projektwoche erhalten ausländische angehende Polizisten einen Einblick in die Polizeiarbeit in Rheinland-Pfalz und netzwerken eine Woche lang mit den rheinland-pfälzischen Studierenden der HdP. Der europäische Gedanke von Frieden und Völkerverständigung steht hierbei im Vordergrund und findet sich in mehreren Modulen des Bachelorstudiengangs Polizeidienst wieder.

Parallel dazu fand außerdem der International Summit der HdP 2019 statt. Hierbei waren am Polizeicampus Hahn Direktoren und Mitarbeiter der Auslandsämter der internationalen Partnerschulen zu Gast, zu denen die HdP seit mehreren Jahren intensive Kontakte pflegt. Als Ergebnis der Beratungen mit den ausländischen polizeilichen Bildungseinrichtungen wird die Zusammenarbeit mit den ausländischen Partnern weiter intensiviert. Besonders das Wissen von einander und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sind hierbei von grundlegender Bedeutung für eine erfolgreiche Polizeiarbeit.

Rückfragen bitte an:



Hochschule der Polizei



Telefon: 06543-985-109

E-Mail: hdp.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/hochschule



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Hochschule der Polizei, übermittelt durch news aktuell