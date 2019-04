Hochschule der Polizei

HDP-RP: Hochschule der Polizei feiert die Ernennung von 206 Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren

Büchenbeuren (ots)

Drei Jahre Studium sind geschafft: am 30.04.2019 ernannte Staatsminister Roger Lewentz im Rahmen der feierlichen Graduierung des 15. Bachelorstudienganges in der Hunsrückhalle in Simmern die Studierenden im Beisein von Angehörigen sowie Gästen aus Politik, Justiz und Verwaltung zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren. Für die musikalische Umrahmung der Feierlichkeit sorgte das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Stefan Grefig. Als Jahrgangsbester mit der Note "gut" (13,45 Punkte) erhielt Maik Molitor vom Polizeipräsidium Mainz als Erster die lang ersehnte Urkunde aus den Händen des Staatsministers. Die beste Bachelorarbeit schrieb Polizeikommissarin Duresa Miftari vom Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik zu dem Thema "Alexa & Co. - Sprachassistenzsysteme als neuer polizeilicher Ermittlungsansatz?". Für ihr hohes soziales Engagement im Rahmen des Studiums wurde Polizeikommissarin Jasmin Kiefhaber durch den Vorsitzenden des Freundeskreises der HdP e.V. Herrn Ernfried Groh mit dem Hochschulpreis für Campuskultur ausgezeichnet. Auch sonst wurde der Studiengang traditionell seinem sozialen Gedanken gerecht und spendete über das gesamte Studium hinweg mehrfach für wohltätige Zwecke.

