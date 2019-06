Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Abblendlicht defekt, Fahrer unter Drogen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines defekten Abblendlichts hat eine Polizeistreife in der Nacht zu Mittwoch in der Ludwigstraße einen Pkw gestoppt. Die Aufmerksamkeit der Beamten fiel dann allerdings schnell auf den Fahrer, denn der junge Mann am Steuer zeigte drogentypisches Verhalten. Darauf angesprochen, räumte der 20-Jährige ein, vor zwei Tagen zwei Joints geraucht zu haben.

Einen Urintest lehnte der junge Mann zwar ab, um eine Blutprobe kam er aber nicht herum und musste deshalb mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel an die (nüchterne) Beifahrerin ausgehändigt.

Auf den 20-Jährigen kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu, je nach Ergebnis der Blutprobe folgt auch eine Strafanzeige.

Ihren Führerschein abgeben musste eine knappe Stunde später auch eine 50-jährige Autofahrerin. Der Grund: Sie hatte deutlich zu viel Alkohol "intus".

Eine Streife war gegen 1.30 Uhr auf das Cabriolet aufmerksam geworden, weil die Fahrerin mitten in der Nacht mit offenem Verdeck und lauter Musik unterwegs war und sich an der Ampel Benzinoring/Hilgardring auf der Linksabbiegerspur einordnete, dann aber doch geradeaus weiterfuhr.

Die Polizisten folgten daraufhin dem Wagen und konnten ihn in der Friedenstraße stoppen. Die Fahrerin roch stark nach Alkohol - ein Test bescheinigte ihr 1,46 Promille. Die 50-Jährige musste deshalb ihre Autoschlüssel abgeben und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die Frau muss mit einem Strafverfahren rechnen. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell