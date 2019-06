POL-PPWP: 15-Jährige macht "lange Finger"

Polizeipräsidium Westpfalz

Ein Hausverbot hat sich eine Jugendliche in einem Modemarkt in der "Mall" eingehandelt. Die 15-Jährige aus dem Landkreis Kusel war am Dienstag dabei erwischt worden, als sie versuchte, Schminkprodukte im Wert von zehn Euro stehlen.

Offenbar hatte das Mädchen nicht mit den aufmerksamen Augen des Ladendetektivs gerechnet. Als der Mann die Jugendliche ansprach, versuchte sie zwar noch zu flüchten, konnte aber gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Auf die 15-Jährige kommt eine Strafanzeige zu.

Der Vater des Mädchens wurde verständigt. Was er zu seiner Tochter sagte, ist nicht bekannt... |cri

