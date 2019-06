Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verrutschte Eisenplatte sorgt für Gefahrenstelle

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer hat am Dienstagnachmittag die Polizei auf eine Gefahrenstelle im Verkehr hingewiesen. Der 37-jährige Mann meldete gegen 16.45 Uhr, dass in der Pfaffstraße an einer Baustelle eine auf dem Boden liegende Eisenplatte - die als provisorische Fahrbahnüberführung diente - verrutscht sei. Er befürchtete, dass die Platte weiter verrutschen könnte, so dass andere Fahrzeuge in das darunter liegende, etwa zwei Meter tiefe Loch fallen könnten.

Eine Streife schaute sich die Situation vor Ort an und konnte die Beschreibungen des Zeugen bestätigen. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen und konnte die schwere Platte wieder in eine sichere Position zurückschieben. |cri

