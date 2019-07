Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flächenbrand

Etgert (ots)

Am Montag, den 01.07.2019 ging gegen 10.40 Uhr eine Meldung über einen Flächenbrand in der Gemarkung Etgert ein. Vor Ort wurde festgestellt, dass etwa 200 m² trockenes Gras an einer Böschung brannten. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Sträucher/Bäume konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Hinweise, die auf eine Brandstiftung schließen lassen könnten, wurden vor Ort nicht festgestellt. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren sowie die Polizei Morbach.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell